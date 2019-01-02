Балалаечница Настя Тюрина выступила на «Голубого огонька» с оригинальным номером

Сегодня, 13:25

Юнная музыкантка из Тамбова уже давно покорила зрителей своей виртуозной игрой на русском музыкальном инструменте – балалайке. В новогодней программе на канале «Россия 1» она представила оригинальный номер.

Настя Тюрина запомнилась любителям музыки своими выступлениями в телевизионном конкурсе, который с каждым годом набирает популярности – «Синяя птица». Народная любовь натолкнула руководство телевизионного канала «Россия 1» на мысль о том, что балалаечница должна стать участником «Голубого огонька», который вышел на канале в новогоднюю ночь.

Поклонники таланта Тюриной получили наслаждение от песни из кинофильма «Девчата», которую она исполнила в свойственной ей виртуозной манере. Известно, что после каждого выступления Настю засыпают комплиментами, а различные телевизионные программы хотят видеть ее своей гостьей.