Гимнастка из Воронежа попробовала образ сексуальной Снегурочки

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Дарья снялась в новогодней фотосессии, где воплотила в кадре жнескую версию Санта-Клауса. 19-летняя гимнастка без стеснения позировала перед камерами.

В преддверии нового года многие люди устраивают себе праздничные фотосессии для того, чтобы запечатлеть уходящий год. Не осталась в стороне и 19-летняя гимнастка из Воронежа Дарья, которая попробовала образ сексуальной Снегурочки. Девушка облачилась в сексуальное красное платье и одела на голову колпак, что больше напоминало костюм Санта-Клауса.

В руках у гимнастки была классическая коробка с подарком, которому она радовалась и передавала этот восторг в кадре. Видно, что чувствует себя в кадре абсолютно спокойно и без стеснения позирует перед объективом камеры. Данный снимок гимнастка опубликовала на своей страничке в социальной сети, где и подвела итоги уходящего года.

Как известно, 2018 выдался для спортсменки довольно тяжелым – травмы, восстановления, постоянные переделы и соревнования. Все же девушка осталась довольна, ведь для нее самым большим кайфом является гимнастика – дело, которому она посвятила свою жизнь с самого рождения. Подписчики поблагодарили гимнастку за поздравление и отметили ее сногсшибательную красоту. Также Дарья пожелала всем в 2019 году крепкого здоровья, быть счастливыми и верить в себя и свои силы, это главное для любого человека, а тем более для спортсмена. Не переставайте мечтать. У мечты есть свойства сбываться.