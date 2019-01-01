России угрожает эпидемия: Вирус Эбола может распространиться из-за южного ветра

Вчера, 20:20

В Конго зафиксировали новую вспышку смертельно опасной болезни, которая может перекинуться на территорию РФ из-за изменившегося направления движения воздуха.

В ДРК снова зафиксировано массовое заражение Эболой. Более 600 жителей центральной Африки стали жертвами заболевания, которое плохо поддается лечению. Еще 360 человек уже скончались, сообщили в Минздраве Республики Конго.

Болезнь, которую вызывает вирус Эбола – это острое инфекционное заболевание. Оно поражает не только людей, но и некоторых животных, преимущественно домашний скот.

Впервые вспышку Эболы зафиксировали в 2015 году. Вирус поразил сразу несколько стран. Наибольшее количество случаев зарегистрированы в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.

Сейчас Эбола может распространиться и на территории России, считают некоторые эксперты. Они отметили, что уже завтра ветер изменит направление и будет дуть со стороны Африки. Из-за южного ветра эпидемия угрожает стразу нескольким странам, которые находятся на пути от Конго к Северу, в том числе и России.