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Он ушёл из жизни в 63-летнем возрасте 30 декабря. Этому предшествовала тяжёлая болезнь.

В Москве умер заместитель главы Минтранса Сергей Аристов. Свою деятельность он начинал на прокурорском поприще.

В 1989 году состоялся его перевод в столицу. Там он возглавил отдел, занимавшийся надзором по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

Затем состоялся его перевод на должность заместителя руководителя в Главном следственном управлении.

Позднее произошёл перевод чиновника на должность замминистра путей сообщения РФ. На свою последнюю в жизни должность Сергей Аристов был назначен 1 декабря 2005 года.

Ушедший из жизни заместитель министра имеет множество наград.

Евгений Дитрих, являющийся министром транспорта РФ, высказал соболезнования по поводу смерти коллеги.

Местом его упокоения станет Троекуровское кладбище. Прощание назначено на 2 января 2019 года.