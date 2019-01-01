Глава Роскосмоса показал только что полученное предновогоднее фото с МКС

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Он поздравил всех с наступающим праздником. Одновременно, Дмитрий Рогозин предложил загадку.

Глава Роскосмоса в своём аккаунте в Twitter показал только что полученное с МКС предновогоднее фото. Загадка состоит в том, чтобы отгадать, какие города заснял космонавт Кононенко.

Подписчики уже начали делать свои предположения. Большинство склоняется к Москве и Петербургу. Другие явственно видят Барселону с её квадратами улиц.

Также отмечается схожесть с Самарой и Воронежем.

Однако, есть и мнения о том, что в кадр попали Нью-Йорк, Вашингтон, Амстердам, Каир, Пекин или Париж.

Многих откровенно смущают очень яркое освещение городов. Поэтому появились предположения, что это не российские города.

Глава Роскосмоса не проинформировал, сообщит ли он о том, какие ответы были правильными.