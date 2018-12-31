«Земля будет спасена»: Жители Махачкалы увидели в небе «ангельское свечение»

Вчера, 22:20

Население все еще надеется на лучший исход предрешенной им встречи с загадочной планетой Нибиру. Россияне уверены, что в небе над Дагестаном появилось ничто иное, как свечение Ангела, которое дарит некую уверенность в завтрашнем дне.

Жители Махачкалы увидели в небе «ангельское свечение» и один из них опубликовал это в социальных сетях. Несмотря на то, что сами жители Дагестана в большинстве своем мусульмане, жители остальной части России приняли это за знамение, которое дает надежду на то, что «Земля будет спасена».

Сведения о том, что Нибиру ускорилась с 20 декабря и совсем скоро встретится с Землей, не на шутку напугали жителей. Многие начали повально публиковать якобы «Планету-убийцу» и уверять, что уже после полуночи 1 января случится нечто ужасное. При этом конспирологи настаивают на том, что в 2019 случится множество катаклизмов, связанных с наводнениями и, естественно, что это будет результатом, по их мнению, сближения с таинственным небесным телом.

Однако, скептики все еще уверены в том, что псевдонаучная теория не подтвердится и на самом деле если в 2019 году и будут катаклизмы, они не станут «переломными» в судьбе Земли и не столь разрушительными, какими их рисуют конспирологи.

Как бы то ни было, некоторые жители России всерьез поверили в то, что свечение Ангела свидетельствует о том, что на Земле установится мир и покой, а Планета Х если и повлияет на нее каким-то образом, то последствия этого будут устранены самым быстрым образом. Доподлинно неизвестно, что будет у будущем и как предсказания отразятся на будущем планеты, но противостояние между скептиками и конспирологами длится многие годы и пока что первые побеждают, так как страшные суждения последних пока ни разу, к счастью, не сбылись.