Вчера, 19:40

Россия признана эндемичной по содержанию йода, ведь в зависимости от региона дефицит этого микроэлемента выявили у 29%-75% детей.

Главный санитарный врач России Анна Попова предложила запретить использовать в столовых всех учебных заведений нейодированную соль. Согласно новому проекту, опубликованному на сайте ведомства, Роспотребнадзор обяжет школы использовать исключительно йодированную соль для приготовлении блюд и кулинарных изделий.

Ранее Валентина Матвиенко предложила на законодательном уровне закрепить этот проект, который призван сделать пищу более здоровой и полноценной, ведь дефицит йода приобретает уровень всероссийской проблемы – это выявили у 29-75% детей России в зависимости от региона, что делает страну эндемичной по данному элементу.

Вместе с тем Роспотребнадзор пообещал утвердить новые нормы на питание, в соответствии с которой содержание сахара и соли в блюдах для детей уменьшат, а в буфетах общеобразовательных учреждений запретят фастфуд и газированные напитки.