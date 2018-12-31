В Ростове открылась Мастерская Деда Мороза

Сегодня, 13:20

Администрация города решила в преддверие новогодних праздников устроить подарок детям и взрослым. Все желающие могут посетить Мастерскую Деда Мороза и зарядиться позитивным настроением.

Все желающие смогут создать вместе со сказочными героями уникальную новогоднюю игрушку, которую потом можно будет повесить на елку дома. Расположена такая уникальная мастерская в ростовском парке 1 Мая.

Также все желающие в Мастерской Деда Мороза получат возможность написать «Снежные пожелания» своим родным и друзьям. Маленькие посетители парка смогут посмотреть волшебную сказку «Секрет нового года», где зрители смогут стать еще и участниками действа. Открытие Мастерской Деда Мороза состоялось еще 29 декабря, а вот работать она будет все новогодние праздники. Известно, что посетить ее пожелали довольно много не только детей, но и взрослых, ведь в чудеса хочется верить в любом возрасте.