Будущий журналист из Таганрога посвятил Путину стих и попросил об интервью

Сегодня, 15:20

Несмотря на все жизненные испытания, школьник привык добиваться поставленных целей, и следующая его мечта - интервью у главы России.

11-классник из Таганрога, который мечтает о большой карьере в российской журналистике, решил во чтобы то ни стало добиться своей главной цели, и реализовать заветные желания под новый год. Накануне будущий журналист записал предновогоднее видеообращение, в котором посвятил Владимиру Путину хвалебные стихи собственного сочинения, и попросил об интервью.

В своей речи подросток высказал мысли, что «превосходный» лидер России несет людям радость, совершает для народа благо, исполняет мечты и даже отправляет кого-то в волшебный полет. Ролик он опубликовал в соцсетях, надеясь, что Владимир Владимирович его увидит.

Юноша отметил, что несмотря на все разубеждения и отговорки, он намерен успешно сдать экзамены, поступить на журфак, и стать журналистом:

«Мне говорили, что не получится в полной мере работать с камерой из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, что в этом деле очень большая конкуренция, что это не та профессия, которая будет приносить радость. Но ничего не остановило меня на пути к поставленной цели».