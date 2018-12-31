Будущий журналист из Таганрога посвятил Путину стих и попросил об интервью

Несмотря на все жизненные испытания, школьник привык добиваться поставленных целей, и следующая его мечта - интервью у главы России.
11-классник из Таганрога, который мечтает о большой карьере в российской журналистике, решил во чтобы то ни стало добиться своей главной цели, и реализовать заветные желания под новый год. Накануне будущий журналист записал предновогоднее видеообращение, в котором посвятил Владимиру Путину хвалебные стихи собственного сочинения, и попросил об интервью.
В своей речи подросток высказал мысли, что «превосходный» лидер России несет людям радость, совершает для народа благо, исполняет мечты и даже отправляет кого-то в волшебный полет. Ролик он опубликовал в соцсетях, надеясь, что Владимир Владимирович его увидит.
Юноша отметил, что несмотря на все разубеждения и отговорки, он намерен успешно сдать экзамены, поступить на журфак, и стать журналистом: