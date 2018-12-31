Нибиру диктует условия выживания: Провалы на Солнце могут влиять на здоровье людей - уфологи

Сегодня, 13:20

В космосе происходят загадочные и грозные изменения. Распространившиеся почти до экваториальных широт полярные сияния вызваны сильнейшими метеоударами, которые вызывают сбои в работе человеческого организма.

На Солнце появились огромные корональные дыры, которые могут полностью уничтожить звезду. Есть мнение, что по распоряжению мирового правительства, вероятно, ученым запрещено говорить о причинах распространения масштабных полярных сияний вплоть тропиков. Власти опасаются паники, уверены конспирологи.

Наше Солнце все-таки разрушается. Такие опасения высказывают эксперты. Они отмечают, что на фоне угасания солнечной активности происходят сильнейшие геомагнитные штормы, которые вызывают красивое, но опасное зрелище – северное сияние. Эти явления всегда были взаимоисключающими, поэтому уфологии сделали неутешительный вывод – условия выживания на Земле теперь диктует Нибиру. Ее гравитационное поле не только вызвало беспрецедентное количество природных катаклизмов на нашей планете, но спровоцировала провалы на Солнце, из-за которых оно «умирает».

Известно, что впервые дыры на Солнце обнаружили еще летом этого года. Несмотря на заверения ученых, что ничего экстраординарного не произошло, многие люди почувствовали на себе этот «привет» из космоса. Здоровье людей стало ухудшаться.

Медики отмечают, что острее всего влияние магнитных бурь чувствуют люди с психическими расстройствами, проблемами сердечно-сосудистой системы и страдающие от мигреней. Уфологи же считают, что провалы на Солнце могут влиять не только на сердечников и гипертоников. Есть мнение, что повышения геомагнитная активность может нарушать естественные процессы организма здоровых людей.

Магнитные бури могут вызывать приступы слабости, головокружения и нарушения вестибулярного аппарата.

Животные тоже в опасности. Их миграционные навыки, сформированные в процессе эволюции, могут периодически давать сбой. Это опасно для тех видов, для которых сезонная смена ореола обитания – вопрос выживания. Например: киты, олени, перелетные птицы и бабочки.