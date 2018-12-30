Сокращение употреления алкоголя поможет бросить курить – Ученые

Вчера, 21:28

Сокращение потребления алкоголя в среднем с 29 напитков в неделю до 7 резко снижало уровень метаболизма никотина, из-за чего потребность выкурить сигарету отсутствовала.

Давно известно, что чем выше уровень метаболизма никотина, тем больше человек курит, и наоборот, с замедлением метаболизма потребность в сигаретах уменьшается. Это обстоятельство дает курильщикам преимущество в отказе от пагубной зависимости, что в целом сделать довольно сложно, ведь для этого человеку необходимо запастись терпением и силой воли. Недавнее исследование ученых выявило взаимосвязь между метаболизмом никотина и употреблением алкоголя – у тех добровольцев, кто часто употреблял спиртные напитки, усваивание никотина снижалось с сокращением частоты выпивки.

В исследовании приняли участие 21 000 человек, из которых ни у кого не было выявлено проблем с сердец, сосудами, онкологических заболеваний. Их разделили на четыре группы: алкоголики, пьющие по праздникам, никогда не пившие и бросившие. В течение нескольких недель исследователи наблюдали за участниками, следили за их состоянием, анализами крови, изучили медкарты. В результате специалисты установили, что при частых приёмах алкоголя существует большой риск отравления токсинами. Была выявлена также прямая взаимосвязь между злоупотреблением спиртного и возникновением злокачественных заболеваний. Наряду с этим «умеренный алкоголизм» снижает риски оказаться в больнице.

Таким образом ученые доказали, что сокращение употребления алкоголя поможет бросить курить ровно также, как и отказ от курения поможет легче отказаться от спиртного.