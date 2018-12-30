Эксперты дали рекомендации для успешной новогодней фотосессии

Вчера, 20:38

Ряд простых правил позволят сделать красивые и качественные снимки даже на обычный смартфон.

Эксперты дали некоторые рекомендации для успешной новогодней фотосессии, чтобы на память оставить действительно качественные снимки. Специалисты утверждают, что для съемки фейерверков необходимо заранее определиться с ракурсом, изучить предполагаемое место для фотосъемки, учесть направление ветра и все возможные неблагоприятные факторы. Наиболее качественные фотографии можно получить при съемке в ручном режиме, ведь тогда у фотографа есть возможность отрегулировать все параметры до удачного уровня. Отлично поможет режим «Салют» или «Ночная съемка».

Фотографировать фейерверк лучше с выдержкой 2-5 с, светочувствительностью более 100 и прикрытой диафрагмой (f 8-11). Нажимать кнопку спуска эксперт рекомендует в момент залпа, ведь при загорании фейерверка можно упустить самый красивый момент. Во время съемки праздника не стоит забывать об общей композиции, и делать все фото без вспышки. Эксперты советуют снимать фейерверк в серийном режиме, что увеличивает шансы на отличный кадр. Контрольный снимок до начала салюта поможет учесть все обстоятельства.