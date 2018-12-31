Глава Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина отметил уменьшение количества жалоб от родителей на школы

Сегодня, 03:57

Количество жалоб от родителей, недовольных работой школ, уменьшилось. Об этом заявил глава образовательного ведомства столицы Исаак Калина, говоря о результатах работы в 2018 году.

«Это для нас самый главный результат. Если москвичи довольны больше, чем в прошлом году, значит, мы движемся в правильном направлении», – сказал руководитель столичного ведомства. Уменьшение количества жалоб связано с исчезновением школьных поборов и повышением качества образования во всех образовательных учреждениях столицы. Это произошло благодаря изменению принципа финансирования школ: каждая получила возможность улучшить свою материально-техническую базу, а средняя заработная палата учителей столицы достигла 107,6 тысячи рублей. Исаак Калина отметил эффективное распоряжение финансами, которые «город предоставляет в достаточном количестве», со стороны управленческих коллективов школ.







