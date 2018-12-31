Лучших работников образования наградили в Москве

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В четверг (27 декабря) в стенах Белого зала мэрии Москвы прошла церемония награждения лучших работников образования, в рамках которой 14 премий было вручено московским педагогическим коллективам за успешную реализацию крупнейших образовательных проектов (в частности, «МЭШ»). Как заявила вице-мэр Анастасия Ракова, это уникальный факт для церемонии. Чиновница передала лауреатам благодарственные письма от Сергея Собянина, а также вручили 16 директорам, заместителям директоров и преподавателям почетные знаки отличия «За безупречную службу городу Москве».

Ранее руководитель московского Депобразования Исаак Калина отмечал, что залогом успеха местных школьников следует считать надежное партнерство семьи и школы. Столица, по его словам, стремится стать городом лидерства без отстающих.

В настоящее время школьники Москвы демонстрируют высокие результаты на ЕГЭ, городских, общероссийских и международных олимпиадах. Ученики из 227 школ мегаполиса выиграли 906 наград победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ, также москвичи стали рекордсменами по количеству золотых наград (13) на международных олимпиадах.







