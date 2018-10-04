«NASA откроют правду»: Астроном заснял на поверхности Луны НЛО

На Луне живёт 250 млн человек и инопланетян в целых городах. Правда вскроется уже в 2023 году, считают уфологи.
Недавно британский любитель астрономии Джейсон Каллум изучал поверхность Луны и заметил там невероятные события. Мужчина изучал кратеры и в один момент заметил, как появился маленький чёрный объект. Он двигался справа налево.
Астроном постарался проследить и заснял на видео путь НЛО возле поверхности Луны, однако он двигался с огромной скоростью и вскоре исчез. Коллеги Джейсона Каллума по цеху после просмотра ролика предположили, что он мог заметить искусственный спутник или же птицу, которая попросту попала в телескоп и создала оптическую иллюзию. Однако эта теория отбрасывается, так как найденный корабль возле Луны не соответствует этим характеристикам.
Была также теория о том, что неизвестным объектом был «Чёрный Рыцарь». Речь идёт о космическом аппарате, который летает на орбите Земли. Считается, что его прислали пришельцы для изучения человечества, так как земные космические станции ничего подобного не запускали.
Однако уфологи считают, что замеченный Джейсоном Каллумом объект является кораблём пришельцев. По их словам, инопланетяне не просто изучают Луну, но и живут на ней. Бывший лётчик ЦРУ, известный в кругах инопланетных исследований, заявлял, что NASA уже давно летают на Луну и скоро откроют правду. На спутнике есть десятки городов, в которых живёт около 250 миллионов человек и различных внеземных существ.
Некоторые конспирологи также уверены, что недавние документы NASA подтверждают этот факт. Агентство приняло бумаги, согласно которым в 2023 году состоится полёт на Луну и создание там станции. Конспирологи уверены, что таким образом NASA больше не могут скрывать правду о Луне и пришельцах, летающих возле неё. Поэтому было решено якобы отправить корабль, но в итоге может вскрыться заговор об инопланетянах, считают конспирологи. Подтверждением этому уже является покидающий колонию корабль пришельцев, снятый на видео недавно.