«NASA откроют правду»: Астроном заснял на поверхности Луны НЛО

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На Луне живёт 250 млн человек и инопланетян в целых городах. Правда вскроется уже в 2023 году, считают уфологи.

Недавно британский любитель астрономии Джейсон Каллум изучал поверхность Луны и заметил там невероятные события. Мужчина изучал кратеры и в один момент заметил, как появился маленький чёрный объект. Он двигался справа налево.

Астроном постарался проследить и заснял на видео путь НЛО возле поверхности Луны, однако он двигался с огромной скоростью и вскоре исчез. Коллеги Джейсона Каллума по цеху после просмотра ролика предположили, что он мог заметить искусственный спутник или же птицу, которая попросту попала в телескоп и создала оптическую иллюзию. Однако эта теория отбрасывается, так как найденный корабль возле Луны не соответствует этим характеристикам.

Была также теория о том, что неизвестным объектом был «Чёрный Рыцарь». Речь идёт о космическом аппарате, который летает на орбите Земли. Считается, что его прислали пришельцы для изучения человечества, так как земные космические станции ничего подобного не запускали.

Продолжение... «SpaceX и NASA на пути к колонизации Луны»: Пилот ЦРУ предупреждает о встречи с пришельцами Целые цивилизации инопланетян различных видов прилетают на Луну для изучения Земли и людей, но всё это скрывается специальными технологиями, полагают уфологи. Однако уфологи считают, что замеченный Джейсоном Каллумом объект является кораблём пришельцев. По их словам, инопланетяне не просто изучают Луну, но и живут на ней. Бывший лётчик ЦРУ, известный в кругах инопланетных исследований, заявлял, что NASA уже давно летают на Луну и скоро откроют правду. На спутнике есть десятки городов, в которых живёт около 250 миллионов человек и различных внеземных существ.

Некоторые конспирологи также уверены, что недавние документы NASA подтверждают этот факт. Агентство приняло бумаги, согласно которым в 2023 году состоится полёт на Луну и создание там станции. Конспирологи уверены, что таким образом NASA больше не могут скрывать правду о Луне и пришельцах, летающих возле неё. Поэтому было решено якобы отправить корабль, но в итоге может вскрыться заговор об инопланетянах, считают конспирологи. Подтверждением этому уже является покидающий колонию корабль пришельцев, снятый на видео недавно.