«Думала, что я напыщенный индюк»: Алишер Усманов рассказал, как влюбил в себя Ирину Винер

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Предложение руки и сердца миллиардер, а тогда ещё начинающий бизнесмен сделал возлюбленной, сидя в тюрьме.

Не секрет, что многие миллиардеры в солидном возрасте грешат тем, что меняют женщин как перчатки, отдавая предпочтение более молодым девушкам. Интерес к первым жёнам у таких людей постепенно угасает, и они ищут отраду в объятиях падких на деньги красоток. Вместе с тем существуют и исключения, когда богачи не изменяют своему выбору и на протяжении всей жизни остаются верными своим возлюбленным.

К числу таковых относится и известный миллиардер Алишер Усманов. Вот уже почти 30 лет он счастлив в браке с тренером по художественной гимнастике. В одном из последних интервью он вспомнил о своём знакомстве с будущей супругой и рассказал, как влюбил себя Ирину Винер. Произошло это ещё в конце 1970-х - начале 1980-х годов. Во время знакомства с ней в Ташкенте Усманов был очарован её образом, но боялся к ней подойти. В итоге он всё же решился начать ухаживать за Винер, но идиллия длилась недолго, ведь уже скоро начинающего бизнесмена приговорили к восьми годам лишения свободы.

К слову, уже тогда Ирина была сильно впечатлена предприимчивым молодым человеком. Она не отказалась от Усманова, узнав о его криминальной истории, и продолжила общаться с ним, когда он отбывал наказание в колонии. Именно из-за решётки он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, которая хоть и спустя годы, но согласилась выйти за него замуж.

«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедшим и обаятельным», - вспоминает тот период Усманов. Сама Ирина Винер также подтверждает его слова, говоря, что была покорена им не из-за денег, а из-за его интеллекта и образованности. В 1986 году Усманов был освобождён условно-досрочно, а в 1992 году пара сыграла свадьбу.

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