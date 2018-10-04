Исаак Калина: Отстающим заведениям мы предлагаем программу «Школа без образовательных тупиков»

Сегодня, 08:19

Как сообщает портал «Губерния новая», в Департаменте образования Москвы прошла еженедельная пресс-конференция, посвященная вопросам повышения эффективности столичной системы образования. На встрече с журналистами глава ведомства Исаак Калина рассказал о нюансах новой образовательной программы «Школа без образовательных тупиков».

«Если заведение демонстрирует негативную динамику развития образовательного процесса, если мы видим падение среднего балла успеваемости учащихся этой школы, предлагаем заведению включиться в программу «Школа без образовательных тупиков». В рамках проекта школа вправе рассчитывать на помощь экспертов «Московского городского методического центра» и дополнительное финансирование за счет средств муниципального бюджета», – рассказал Исаак Калина.

«Для участия в программе школе нужно выполнить два условия. Первое условие – учителя школы должны пройти независимую диагностику своих знаний. Если падает средний балл успеваемости учащихся, следует понимать, в этом есть и «заслуга» учителей. Второе условие – в административной команде не должно быть сотрудников, работающих в школе более трех лет. Мы не будем вытаскивать заведение из тупика с людьми, которые его туда загнали», – добавил Калина.