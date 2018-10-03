Подписан контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный

Вчера, 22:11

Известно, что сумма вложений по контракту равняется примерно 40 миллиардам рублей. Известно же о новости стало благодаря Дмитрию Рогозину, в среду, 3 октября.

Контракт на на строительство второй очереди космодрома Восточный уже был подписан, а это значит что скоро начнется и само строительство.

Вторая очередь необходима для запуска тяжелых ракет-носителей и стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур».

Множество раз уже переносились сроки постройки второй очереди. Так, в августе этого года обещали, что контракт будет подписан в конце августа, а сами строительные работы начнутся в начале сентября, однако, информация на деле оказалась ложной.

Космодром Восточный строится уже с 2012 года. Власти уверяют, что это будет первый в России космодром, созданный лишь в гражданских целях.

Напомним, что ранее апелляция взыскала 650 миллионов рублей с космодрома Восточный, а также с Восточного могут запустить спутник для изучения полярного сияния.