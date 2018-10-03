Вчера, 22:49

Ученые продолжают проводить исследования в сфере психологии и социологии. Одно из исследований было посвящено факторам, которые вызывают повышение спроса на интимные услуги.

В большинстве стран проституция была запрещена на законодательном уровне из-за того, что подобная профессия несет некоторые неприятные последствия, одним из которых являются множественные болезни, передающиеся половым путем.

Некоторых ученых заинтересовало то, почему же люди интересуются в подобного рода услугах и почему спрос на их предоставление растет даже в странах, где проституция официально запрещена. Было проведено исследование.

Оказалось, что чаще всего услугами интимного характера пользуются религиозные мужчины, люди употребляющие наркотики, а также путешественники.

Также ученые узнали, что сексуальное воспитание снижает спрос на интимные услуги. Так как среди тех, кто платил за интимную близость сексуальное воспитание проводилось всего у 49% опрошенных, а тех, кто никогда не пользовался такими услугами у 59%.

Половое воспитание является особо актуальной проблемой для стран постсоветского пространства. Ведь многие просто стесняются говорить со своими детьми на подобные темы, давая им необходимый в жизни опыт, что и приводит к появлению множества проблем в будущем.