Суд постановил, что дольщики ЖК «Квартал Триумфальный» могут требовать свои квартиры

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Нашумевшее противостояние между дольщиками и девелопером «ФЦСР» вышло на новый виток. В минувший понедельник Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы постановил, что «ФЦСР» следует считать застройщиком ЖК «Квартал Триумфальный», а также вынес решение о применении параграфа 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Это позволило дольщикам войти в реестр требований кредиторов о передаче помещений жилого назначения. Об этом проинформировало Федеральное агентство новостей.

Реагируя на ситуацию, временный управляющий «ФЦСР» Е.Удовиченко подчеркнула, что применение седьмого параграфа помешает попыткам искать причины, чтобы отложить рассмотрение требований дольщиков. Проведенный ею анализ деятельности девелопера позволил установить, что он не может рассчитаться по своим обязательствам. Обнаружен ряд признаков, свидетельствующих о попытках добиться преднамеренного банкротства ЗАО «ФЦСР».

Нежелание «ФЦСР» идти навстречу дольщикам и попытка затянуть процесс банкротства компании объясняются намерениями ее руководства вывести активы. Определение статуса дольщиков должно сдвинуть дело с мертвой точки. Люди надеются, что у ЖК появится новый застройщик, который сможет его достроить.