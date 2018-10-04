В сети обсуждают странный ритуал пилотов перед взлетом

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Портал Reddit уже давно стал одной из лучших платформ для того, чтобы пользователи сети могли делиться своими мыслями или же задавать интересующие их вопросы публике.

В этот раз в Reddit обсуждают странный ритуал пилотов перед взлетом с полосы. Началось все с того, что один из пользователей Reddit опубликовал фото, на котором пилоты вместе ели конфеты, которые почему-то были разложены на приборной панели.

Самое странное в этом ритуале было то, что пилоты катали конфеты по приборной панели, выбирая свои любимые.

Пост набрал немалую популярность, целых 33 тысячи голосов, а комментаторы начали выдвигать свои предположении о том, зачем же пилоты проводят данный ритуал. Многие даже осудили пилотов, говоря, что какая-то из конфет может закатиться в часть приборной панели, помешав управлению воздушным судном, однако такое предположение выглядит не очень убедительно.

Предполагаем, что скоро данное фото появится и на рускоязычной платформе Pikabu, где можно будет множество намного более смешных предположений и мыслей.