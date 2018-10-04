В Москве задумались о формировании культуры безопасности поведения детей на дорогах

Сегодня, 08:18

Столичный департамент образования выступил инициатором проведения пресс-конференции «Формирование культуры безопасности на дорогах средствами дополнительного образования», которая состоится в здании ведомства 4 октября, сообщает официальный сайт мэра Москвы

На пресс-конференции планируется поднять такие темы, как эффективность существующих в образовательных учреждениях инструментов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, влияние профильных конкурсов, разработанных для школьников на усвоение ими правил безопасного поведения на дорогах, деятельность отрядов юных инспекторов движения в Москве.

Спикерами мероприятия станут замглавы Департамента образования Москвы Игорь Павлов, директор школы №1194 Анатолий Ващилин, руководитель отряда Юных инспекторов движения школы №1413 Юлия Горячева.

После завершения мероприятия у участников будет возможность задать вопросы руководителю Департамента образования Исааку Калине.