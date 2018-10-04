Яна Ганник: Способен ли лайф-коучинг дать человеку что-то новое?

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В девяностые годы в нашу жизнь пришли многие ранее неизвестные, кажущиеся диковинными вещи, явления и предметы, в частности, связанные с долгие советские десятилетия запретной темой предпринимательства и предпринимательского успеха. В частности, на российских просторах стали появляться сначала зарубежные (в первую очередь американские), а затем доморощенные бизнес- и лайф-коучи. Они обещали показать самую прямую и короткую дорогу к карьерному и профессиональному успеху, научить, как заработать большие деньги круто взлететь вверх на социальном лифте, даже не прилагая особых усилий.

В так называемые «тучные» нулевые это поток еще более окреп, а в последнее десятилетие и конкретно в последние годы стало возможным уже говорить об устойчивых тенденциях и трендах на российском рынке коучинга. На нем работают, по разным оценкам, от одной до нескольких тысяч сертифицированных специалистов соответствующего профиля. Подсчитать же количество зарубежных коучей, посещающих нашу страну или организовывающих скайп-конференции, подсчитать вообще проблематично, оно очень велико и постоянно увеличивается еще. Предлагаемые отечественными и зарубежными коучами семинары, тренинги личностного роста и разнообразные бизнес-школы для получения нового опыта и нового взгляда на уже полученный посещают и состоявшиеся, вполне уже успешные персоны. Среди них и Яна Ганник, топ-менеджер банка «Точка». Ранее она посетила семинары Экхарта Толле «Сила настоящего» и известный бизнес-тренинг «Контекст», а недавно – и нашумевший семинар Тони Роббинса.

Итак, Яна Ганник после семинара Роббинса поспешила поделиться своим мнением о случившемся на своей странице в соцсетях: «Я сама была на ставшем уже скандально знаменитом шоу Роббинса. Было интересно, что это и с чем это едят. Нужно сказать, что непосредственно в зале за счет безусловного актерского мастерства выступающего и взаимной экзальтации зрителей ты находишься под сильным впечатлением. Зрители впадают в некое подобие транса, что и заставляет их прыгать и кричать вместе с коучем. Впечатление это производит неизгладимое». Но у психически здорового и рационального мыслящего человека, каким, безусловно, является и Яна Ганник, вскоре в голове происходит прояснение: «Ты отчетливо начинаешь ощущать себя частью какой-то секты. Для меня это было слишком».

Об этом же говорили и многие другие люди, посетившие шоу в «Олимпийском». В зале душно, большая толпа, крики коуча, ритмикой больше напоминали рейв, чем нечто, что должно изменить вашу жизнь в лучшую сторону и заставить вас прозреть. Одно из важных слов здесь слово «толпа» - число впавших в экстаз зрителей было совсем не маленьким. В тот день в “Олимпийском” собралось более двадцати пяти человек, отдавших за билеты далеко не малые деньги.

Что же можно в итоге присовокупить к весомому мнению очевидца, которое опубликовала сооснователь банка «Точка» Яна Ганник? Иные бизнес- и лайф-коучи и вправду могут дать вам новый взгляд на привычные вещи. Однако к выбору тренинга и того, кто его проводит, нужно относиться очень ответственно аккуратно. Ведь, к сожалению, изрядная, если не основная часть коучей повторяют общеизвестные формулы или заезженные банальности из второсортных книжек по личностному росту. И если вам действительно повезет попасть на тренинг по-настоящему грамотного коуча, ваша жизнь сможет по-настоящему измениться. В ином же случае это может оказаться «слишком», о чем как раз и говорит Яна Ганник.