В Приморском крае куриное мясо заражено листерией

Сегодня, 13:06

Специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили целую партию цыплят, которые были заражены опасными бактериями. Оказалось, что это листерия, которая способна выживать даже при очень низких температурах.

Сотрудники ветеринарной лаборатории Приморского края провели плановую проверку курятины, которая попадает в регион. Результаты исследования шокировали многих эпидемиологов – оказалось, что довольно значительная партия замороженного мяса заражена листерией. Полученные результаты были занесены, согласно закону России, в государственную информационную систему «Веста», которая является основной в ветеринарии, а также в систему «Сирано» - раннее оповещение.

Напомним, что в результате употребления такой курятины люди могли заразиться листерозом – бактериальной инфекцией, которая приводит к довольно серьезным последствиям. Листерия является возбудителями пищевой инфекции; возбудителями широкого спектра оппортунистических инфекций; причиной перинатальной и неонатальной патологии человека.

Сообщается, что на данный момент прослеживается путь поставки зараженной курятины в магазины Приморского края для ее изъятия и утилизации. По данному факту проводится проверка, которая и установит, каким образом зараженное мясо попало в продажу.