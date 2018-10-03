«Нибиру уже близко»: Жители Северодвинска увидели жуткое северное сияние – уфологи

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Российские уфологи утверждают, что планета-убийца Нибиру неумолимо приближается к Земле, на что может указывать загадочное северное сияние в городе Северодвинске.

Жуткое северное сияние, которые ещё 11 сентября увидели жители города Северодвинск в Архангельской области России, говорит об активности смертоносной планеты Нибиру, заявили уфологи. По словам очевидцев, которым также удалось запечатлеть удивительное зеленое сияние, мистика в небе находилась примерно два часа.

«Очень необычное северное сияние было, первый раз такое видел», - сказал один из очевидцев. «Нибиру уже близко», - заявили теоретики заговора, которые предсказывают неизбежное столкновение Земли и Нибиру, что может привести к концу света.