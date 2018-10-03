«Выгодный кошмар»: Планета-убийца становится средством обогащения

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Ежедневно поступающая информация о появлении планеты Нибиру, которая должна погубить Землю, вызывает не только панические настроения, но и ажиотаж, на котором начинают наживаться наиболее креативные бизнесмены.

Планета-убийца становится средством обогащения дельцов, как выгодный кошмар. Открытие на территории США казино, в котором разыгрывается поиск пришельцев с Нибиру, стало первой ласточкой, указавшей направление бизнесменам во всем мире. В интернет-магазинах, в том числе и в российском сегменте появились предложения приобретать кулоны и подвески с Планетой Х. Как говорится в описании, украшения выполнены из афганского лазурита, космического железа, горного хрусталя, брагинского метеорита, оливина, кварца и серебра. Цена изделия всего 12 тысяч 500 рублей. Также покупателям доступны кольца и браслеты с изображением Нибиру.

Сообщается, что ведущие туроператоры готовят новые маршруты по местам, где была замечена планета-убийца. На этом фоне получили популярность туры, где было зафиксировано появление НЛО. Это штаты Висконсин и Нью-Мексико в США, пустыня Наска.