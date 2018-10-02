Собянин: В ноябре высадят деревья у станции метро «Улица 1905 года»

Вчера, 16:02

Московские власти не останавливают процесс благоустройства и озеленения столицы даже в осеннее-зимний период. Так, в ноябре текущего года появятся новые насаждения у станции метро «Улица 1905 года».

В ноябре продолжатся работы по благоустройству территории около южного входа на станцию метро «Улица 1905 года» в Москве. Такие работы пройдут согласно ранее утвержденному плану и после согласования высадки со специалистами, которые заверили, что лучшего времени для этого не найти.

На официальной страничке мэрии Москвы можно ознакомиться с видео, которое показывает площадь до реставрации и после. Теперь дорога для пешеходов к метро очень комфортная, а ранее людям приходилось пробираться через лотки с различным товаром. Теперь, по словам Собянина, на площади простор, хорошее освещение и зелень.

Напомним, что ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

рассказал, что на площади у станции метро появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками. На южной стороне площади установят лавочки.