В Нижнем Новгороде коммерсант разбогател на отходах из цинка

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Состояние в 51 миллион рублей смог сколотить предприимчивый мужчина из Нижнего Новгорода. Он просто реализовывал цынкосодержащие отходы.

Генеральный директор компании из города Дзержинска Нижегородской области нашел себе довольно стабильный и прибыльный бизнес – мужчина продавал отходы, которые имели высокое содержание цинка. Когда его деятельность достигла довольно серьезных масштабов, ним заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

В ходе следствия установлено, что коммерсант в период с 2016 по 2017 годы без специальной лицензии покупал и перевозил лом и отходы цинка с дальнейшей их перепродажей. Такой мусор относится к третьему классу опасности и требует специфической технологии транспортировка, что не было соблюдено.

В результате таких незаконных действий мужчина смог сколотить себе довольно солидное состояние, которое составило 51 миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, а нарушителю инкриминируется статья о незаконном проведении предпринимательской деятельности с получением выгоды в крупных размерах. После передачи дела в Володарский районный суд обвинительный приговор может составить до пяти лет лишения свободы.