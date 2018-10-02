Мировые рейтинги рекомендуют ехать на Рождество в Москву

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В десятку городов с лучшими рождественскими ярмарками вошла столица России согласно рейтингу, опубликованному изданием The Telegraph. Эту информацию разместил на своей страничке в соцсетях Сергей Собянин. Как пишет «Москва24», мэр отметил повышенный интерес туристов к зимней Москве.

«Авторы рейтинга советуют посмотреть световые инсталляции, сходить на ярмарки, попробовать традиционные напитки и блины. Скоро будет актуально» - сообщил мэр. Напомним, фестиваль «Путешествие в Рождество» в столице проводится ежегодно, в рамках фестивали работают многочисленные ярмарки, которые так привлекают гостей и жителей столицы. Программа Фестиваля сезона 2018-2019 года уже готова, продлится он три недели, и всех ждут новые развлечения.