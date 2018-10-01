Вчера, 21:51

1 октября на видеохостинге YouTube появилось видео, на котором засняты неопознанные летающие объекты над Благоварским районом.

Известно, что замечены НЛО в небе над Башкирией были во время того, как автор видеоролика ехал по трассе М5.

Автор ролика заснял целых два неопознанных летающих объекта. Один их них являл собою белую точку и постоянно двигался, второй же светился ярко-зеленым светом и стоял на одном месте.

На трассе М5 в Башкирии водитель заметил НЛО и сначала предположил, что это был лишь самолет, однако его траектория была слишком странной для самолета.

Напомним, что жители Стамбула стали очевидцами, того как сразу три НЛО находились в небе над городом, а также загадочное НЛО появилось в небе над Москвой.