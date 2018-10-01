Собянин: Москва благоустроила парк «Вагоноремонт»

Вчера, 21:06

Он находится в северной части города. Все работы проводились с учётом пожеланий, которые высказывали местные жители.

Москва благоустроила свой парк «Вагоноремонт». Информацию об этом предоставил её мэр Сергей Собянин.

Он разместил её в своём аккаунте в Twitter. Градоначальник сообщил, что этой зоной отдыха пользуются множество местных жителей, у которых она очень популярна.

Они попросили создать новый вход, который станет для них более удобен, и получили его.

Особенно часто «Вагоноремонт» посещают люди, возраст которых называется «серебряным». Специально для них в нём была произведена установка крытого шахматного павильона и хорошей сцены.

Как сообщил Собянин, не забыли и об обустройстве детских игровых комплексов и спортивных площадок. Теперь парк снова стал, как новенький, и с дополнительными возможностями.