В Ростове найден фотоаппарат со времен ВОВ

Вчера, 19:37

Множество различных напоминаний о Великой Отечественной Войне все еще хранится под слоем земли. Недавно же исследователи нашли в земле останки офицера.

Самое удивительное, что вместе с этими останками был найден фотоаппарат со времен ВОВ. Исследователи утверждают, что он весьма хорошо сохранился и, даже есть вероятность проявить снимки, которые были сделаны с его помощью.

Предполагается, что на снимках будут запечатлены бои за Ростов или же просто история города.

Найденный в Ростове фотоаппарат является Leica Camera AG, а фотопленка же производства Kodak.

Удивительно, что подобная вещь смогла пролежать в земле такое долгое время. Если же фотопленку действительно удастся проявить, то это, наверное, будет одной из лучших реклам для Kodak.

Надеемся, что исследователи смогут узнать, какие же кадры запечатлены на фотопленку, ведь история – интереснейшая наука, которая открывает для нас много нового, хоть и посвящена она событиям, произошедшим в прошлом.