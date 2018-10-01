ФАС оштрафовала Durex за «почти половину россиян с половыми инфекциями»

Вчера, 19:33

По мнению ведомства, производящая презервативы компания недобросовестно пользовалась рекламой. Этим она вводила в заблуждение множество граждан РФ.

ФАС оштрафовал Durex за информацию, что половыми инфекциями заражена более почти половина россиян. Естественно, тех, кто не пользуется её продукцией.

Антимонопольщики пришли к выводу, что масштабы половых заражений в России очень преувеличены. Теперь Durex предстоит выплатить за это 100 тыс. рублей.

Рекламные ролики, постоянно транслируемые по телевидению, убеждали россиян, что почти каждый второй из них уже имеет половую инфекцию. При этом делалась сноска на статистику, которую якобы опубликовал московский департамент здравоохранения.

Комиссия ФАС в рекомендациях и статданных этого ведомства не нашла ничего подобного.

Более того, официальная статистика Минздрава говорит о том, что в России подобные виды заболеваемости имеют стойкую тенденцию к снижению.

ФАС предписала Durex незамедлительно прекратить распространение рекламы, которая вводит потребителя в заблуждение.