Вчера, 19:36

Учительница, знакомая с Александром Петровым, рассказала о том, чем на самом деле по жизни занимается предполагаемый соучастник отравления в Солсбери.

Университетская преподавательница Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Скрипалей, в эксклюзивном интервью раскрыла детали биографии своего ученика. Она рассказала, что молодой человек всегда вел активный образ жизни и даже ходил в спортзал, из-за чего иногда становился объектом насмешек. В общем, Александр производил впечатление хорошего человека и они много общались, так как разница между ними была всего в пять лет. По словам женщины, после того, как она услышала о беспочвенных обвинениях в сторону своего студента, она сильно возмутилась и поспешила опровергнуть хотя бы часть информации, в которой была уверена.

«Мы очень хорошо общались и даже подружились. Семья очень хорошая – мама, папа, брат-погодок. Отец у него военный, переехали в наш город откуда-то с севера... Когда я увидела по ТВ Петрова, Сашу я сразу узнала», - поделилась педагог.

Также она сообщила, что в тот злополучный день, когда была отравлена семья Скрипалей, Петров с другом действительно находился в Солсбери. Однако, у него была совершенно другая цель и он отправился туда на семинар, посвященный спортивному питанию. На самом деле Петров занимается продажей известной марки спортивного питания среди высокопоставленных людей, так как те в основном стараются следить за своим здоровьем и физической формой, а следовательно, им необходимо придерживаться диеты.

Учительница сообщила, что была поражена заявлением о том, что Петров является коварным отравителем и не считает его виновным в этом злодеянии.

Александр Петров на данный момент в британских СМИ активно продвигается, как соучастник преступления в Солсбери. Однако, пока прямых улик этому не было найдено, полиция Лондона не может арестовать россиян.