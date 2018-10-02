Жители Беларуси в облаках заметили лицо пришельца с черными глазами

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Небо озарено красным светом, а облака явно деформированы и напоминают очертания лица, считают белорусы. По их мнению, пришельцы находятся очень близко к Земле и пристально следят за ее населением.

Сегодня, 1 октября, жители Беларуси стали массово публиковать в социальных сетях фотографии алого заката и некоторые из них заметили в облаках лицо пришельца с черными глазами и сами испугались собственных догадок. По их мнению, инопланетяне пытаются усмотреть за тем, что делают на данный момент земляне и либо неожиданно напасть, либо собрать данные для собственных исследований.

Пару недель назад в Швеции жители также заметили в небе явные очертания не только лица, но и в общем части тела пришельца. Многие восприняли этот знак, как предупреждение о скором приближении загадочной Планеты Х. Уфологи построили свою версию на том, что выброс солнечной плазмы сумел спроецировать инопланетную фигуру и таким образом передал предупреждение о ближайшем посещении Земли представителями внеземной жизни. Однако, 16 сентября не произошло такой ожидаемой встречи с Нибиру и новость о предупреждении была сведена на нет.

Впрочем, на днях ученые сообщили, что в метро Нью-Йорка ими были обнаружены образцы ДНК, явно отличающиеся от всех известных науке. Конспирологи тут же выдвинули предположение, что инопланетяне уже среди людей и в скором времени либо нанесут удар, либо продолжат исследования неизвестной им формы жизни, чтобы узнать все их слабости, коих немало.