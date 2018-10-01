«Пить или не пить»: Типы людей, которым противопоказано спиртное

Вчера, 19:23

Конечно, «веселие на Руси, есть пити», но иногда праздничное застолье заканчивается печально благодаря гостям, которым крепче кваса (можно с хреном), лучше не наливать.

Психологи определили типы людей, которым противопоказано спиртное, особенно в компаниях, где присутствуют люди не осведомленные о «тараканах» в голове ситуативных собутыльников. Итак, первый в антирейтинге находится человек, которого за глаза называет «контуженным». Даже если этот бравый парень и не служил в армии, не «глотал пули ведрами» в горячих точках, но его фишками являются попытки разбивания бутылок о свою голову.

Также он любит спрыгивать с моста на свадьбе во время трогательного вешанья замочка и предлагать сеанс спонтанного армрестлинга всем присутствующим лицам мужского пола. Не менее опасна разведенная женщина бальзаковского возраста, для которой алкоголь становится катализатором вулканичной любвеобильности на сером фоне бухгалтерских будней.

Как же без него, славного, тихого коллеги, который выпив рюмку, вспоминает былые обиды, породившие множественные комплексы.

Такой деятель чувствует себя голливудским «крепким орешком», а после двухсот граммов бессмертным Мак-Лаудом. Его агрессия обычно для него заканчивается переломом челюсти и длительным больничным, а для участников праздника разбирательством правоохранителей и общей меланхолией.

Юморист, считающий, что его шутливые тосты и «приколы» безумно веселят присутствующих, опасен тем, что на него неудобно наорать. Он очень прост и бесхитростен, но превращает веселье в каторгу. Есть мизантропы. После второй рюмки они заявляют, что вся жизнь.., что начальство…и все вокруг … Отсюда мораль, если после вечеринки на вас косо смотрят, то лучше пересмотреть свое отношение к алкоголю.