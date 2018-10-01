Вчера, 18:08

Недавно прошло еженедельное совещание «Ингушэнерго», на котором обсудили вопросы задолженности за электричество.

По итогам совещания оказалось, что в Ингушетии уменьшилось количество должников за электроэнергию. Была проанализирована статистика употребления электроэнергии за восемь месяцев, по которой стало ясно, что уровень оплаты электроэнергии вырос на 3.2% относительно этого же периода в прошлом году. Если в денежном эквиваленте, то сумма оплаты выросла на 124 млн. рублей.

Представители компании считают, что такой рост уровня оплаты вызван благодаря мероприятиям, которые проводят филиалы «Ингушэнерго».

Теперь же перед компанией стоит задача улучшения системы мобильного информирования, с помощью улучшения и доработки клиентской базы данных.