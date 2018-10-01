«Все умрем»: Останавливающего старение лекарства не существует – Минздрав

Вчера, 17:32

Россиян, которые надеются на панацею от всех болезней и, главное, от приближения старости, в министерстве здравоохранения не могут порадовать.

По словам главного геронтолога Минздрава Ольги Ткачевой, останавливающего старения лекарства не существует и вряд ли оно будет изобретено в ближайшее столетие. Процесс старения и умирания, заложен в генотипе и на клеточном уровне. Деление клеток с возрастом замедляется и это необратимый процесс, поэтому не стоит «вестись» на рекламу шарлатанов, которые предлагают чудодейственные препараты, обеспечивающие едва ли, не бессмертие.

В День пожилого человека, который отмечается в первый день октября, врач советует соблюдать вполне банальные, но эффективные меры для продления активной жизни. Пожилым людям стоит отказаться от всех вредных привычек, пагубность которых с возрастом многократно возрастает. Необходимо соблюдать спокойствие, не нервничать по пустякам, больше гулять на свежем воздухе и не увлекаться «народной медициной».