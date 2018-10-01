Суд оправдал обвиняемого в краже электричества кота в Барнауле

Вчера, 17:31

Неизвестно, какому наказанию подвергли бы четвероногого обвиняемого, если бы за него перед судьей не вступился электромонтер горэлектросети.

В Барнауле завершилось судебное разбирательство по иску Барнаульской горэлектросети, представители которой обратились к инстанции с просьбой взыскать со злостных неплательщиков крупный долг за пользование электроэнергией. Жители частного дома заверили, что не могли использовать электроэнергию на 80 000 рублей, и категорически отказывались платить. Они возложили всю ответственность за кражу электричества на своего домашнего кота.

По версии должников, зверь в очередной раз бродя по чердаку сорвал пломбу с учетного прибора. Хозяева утверждали, что кот любил бродить по чердаку, порой подбираясь к электросчетчику на подозрительно близкое расстояние. Предположив возможный неблагоприятный исход, они переместили прибор учета на другую стену, однако судя по сумме долга опоздали, и кот якобы уже успел содрать пломбу.

«Адвокатом» четвероногого обвиняемого стал электромонтер компании, который заявил, что версия владельцев частного дома невозможна, ведь аппарат довольно плотно прикреплен к прибору учета, а сама проволока очень крепкая, и даже повисни животное на пломбе, последняя бы точно уцелела, ведь порой не поддается даже кусачкам.

Суд принял во внимание доводы «адвоката», и оправдал обвиняемого в краже электричества кота. А вот его хозяевам повезло меньше: согласно постановлению Правительства РФ №442, на них возлагается полная ответственность за счетчик, а потому они обязуются выплатить истцу 78 тысяч рублей в счет долга, а также 2500 рублей госпошлины за судебный процесс.