Вчера, 16:17

Объявлен конкурс на три проекта этих детских учреждений. Заказчиком выступила мэрия.

Таким образом, в Красноярске продолжат строить детские сады. Двумя из них «обогатится» микрорайон Белые Росы. Третий появится в Бугаче.

Два детсада появятся на территории Свердловского района по улице Карамзина. Они станут располагаться поблизости между домами №№8-14.

Под них уже выделены земельные участки. Их площади 8,9 и 8,6 тыс. м2.

На Бугаче местом расположения нового детсада станет улица Калинина. Объект появится рядом с домом №185. Площадь земельного участка под застройку там немного меньше. Она составляет 7,9 тыс. м2.

В Красноярске власти обратили внимание на перекосы в строительстве микрорайнов, когда вместе с ними не возводятся объекты инфраструктуры. Мэрия намерена решать эту проблему.

Для строительства на этих участках уже получены положительные заключения от госэкспертизы. Проекты, на которые объявлен тендер, должны содержать чертежи и технические решения.

Рабочая документация для каждого из детсадов выставлена на торги, начинающиеся от 2,3 млн. рублей.

Оплачивать их будет бюджет Красноярска. Определён и срок сдачи проектов. Они должны быть полностью готовы к 20 декабря.