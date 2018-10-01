«Пробуждение начнётся с России»: Центром благополучия и прозрения станет Петербург - православный старец

Вчера, 17:50

На Землю придёт очередной мессия, который начнёт уничтожать хаос с России, считает христианский пастор.

Известный православный старец из США по имени Тодд Бентли дал много предсказаний и прочитал большое количество проповедей. Однако недавно христианский пастор поделился своим ведением о событиях, которые произойдут в России в ближайшем будущем.

Православный старец считает, что «величайшее пробуждение» всего мира начнётся именно с России. Центром прозрения станет Санкт-Петербург и его главные площади. По словам христианского пастора, Россию накроет огромная волна, но это будет не конец света, а именно пробуждение. Тогда люди со всей страны приедут в Петербург и соединятся вместе.

В результате произойдут события, которые потрясут весь мир, считает православный старец. В результате эта волна «пробуждения» будет распространяться на Запад и на страны Востока. По словам проповедника, все существующие предсказания говорят о великих событиях, но ранее было не известно, что они произойдут именно в России.

Православный старец также считает, что его предсказание напрямую связано с приходом мессии. Кстати, он не единственный, кто так считает. Известный африканский пророк Овуор также придерживается мнения, что вскоре на Землю придёт очередной мессия, который уничтожит весь хаос, который происходит в мире, а начнётся всё именно с России.