Сергей Бодров вышел на связь с экстрасенсом и раскрыл детали своей смерти

Вчера, 15:13

Трагедия произошла из-за халатности в технике безопасности, а из-за поломанной камеры съёмочная группа могла бы и вовсе спастись, заявил дух Бодрова.

Сергей Бодров умер очень таинственной смертью. В 2002 году он вместе со съёмочной группой отправился в горы из Владикавказа. Когда материал к фильму «Связной» был отснят, все отправились обратно в город, но в 20:08 внезапно начался сход ледника Колка. Лёд и камни за пару минут накрыли всё Кармадонское ущелье слоем льда и камней в 60 метров.

В результате, пропала вся съёмочная группа и Сергей Бодров. Их тела искали целых 2 года, вплоть до 2004, но поисковые работы были безуспешны. Всего погибшими официально считают более ста человек.

Все эти события довольно таинственные. Различные специалисты старались определить местонахождение Бодрова, выдвигали различные версии о случившемся и вели поиски. Однако, точной версии так и не было до недавнего времени, когда артист сам вышел на связь с экстрасенсом. Бодров раскрыл детали своей смерти и поведал о сходе ледника.

Продолжение... «Ледник сошёл из-за испытания оружия»: Бодрова спасли и спрятали спецслужбы, проводящие в регионе учения Актёра и его группу эвакуировали военные, а затем спрятали их из-за страха рассекретить военные полигоны в регионе. Экстрасенс заявляет, что в Кармадонском ущелье в день смерти Бодрова происходила халатность. Когда произошла катастрофа, как рассказал дух актёра, бежать было некуда. Люди в панике старались спастись, но только усугубляли ситуацию. По словам медиума, тогда был холод и много льда.

Дух Бодрова рассказал, что хоть его вместе со съёмочной группой искали долго, но шансов на спасение не было. Однако, гибели всё же можно было избежать. Экстрасенс рассказал, что в тот день произошла какая-то заминка в съёмочном процессе, и начались проблемы с камерой. Из-за них поход и работа в горах могла не состояться, но было решено найти новую камеру и всё же отправиться. Не малую роль сыграла и халатность в технике безопасности.

Экстрасенс заявляет, что больше вести поиски Бодрова не стоит, так как найти его уже невозможно. Кроме того, спасательной группе не стоит переживать, что она не спасла артиста в 2002, потому что он вместе с коллегами скончались из-за ледника моментально.