В Краснодаре врачи удлинили руку 23-летней девушке

Вчера, 23:20

Пациентка специально прибыла к ним из другого региона, узнав, что те могут творить чудеса. Так, собственно, и произошло.

У девушки был врождённый дефект. Длина правой руки была намного меньше, чем у левой. Врачи в Краснодаре удлинили эту конечность 23-летней пациентке.

После тщательного обследования, приняли решение о проведении уникальной операции за несколько этапов.

Для начала девушке был наложен аппарат Илизарова. С помощью него должна была удлиниться рука и нарасти кость. Эта процедура заняла 3,5 месяца.

Когда вырос регенерат кости, медики провели ещё одну операцию. Они сняли наружный фиксатор, применяемый в аппарате Илизарова. Вместо него они использовали блокированный внутренний гвоздь.

Его отличие с наружным фиксатором в том, что не требуются постоянные перевязки. Помимо того, он не служит помехой в обычной жизни, какой является аппарат.

Сейчас этим гвоздём хорошо фиксируется плечевая кость. Таким образом, девушка может уже сейчас вернуться к привычному для себя образу жизни.

Врачи отмечают, что регенерат сможет перестроиться в нормальную кость в течение года. Это не будет доставлять дискомфорта.