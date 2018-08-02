Сегодня, 22:58

Процедура будет проходить каждый год и является обязательной, о чем сообщается на региональном портале Минздрава. Оказалось, в области каждый пятый опрошенный курит, а отдельная группа – выкуривает по две пачки сигарет или имеет вредную привычку уже 30 лет.

Заядлых пензенских курильщиков отправят на компьютерную томографию, что заменит процедуру флюорографии. Такие методы борьбы со смертностью от рака легких и других органов инициировали региональные специалисты, которые поделились нерадостной статистикой. Эксперты отметили, что онкология в большинстве случаев связана именно с курением, поэтому группа риска граждан будет взята под особый контроль.

Для обычных жителей области и других регионов России действует надобность проходить флюорографию раз в год, и особенно это касается работающих граждан либо студентов. Однако курильщики теперь обязаны посещать обследования на томографе, таким методом Минздрав планирует уберечь заядлых курильщиков от усугубления приобретенных диагнозов.