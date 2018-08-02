Лифт из «параллельной реальности» заинтересовал Сеть

Сегодня, 21:35

Неожиданное сходство техники с холодильником нашли пользователи, с первой секунды знакомства с фото.

В социальной сети пользователи бурно обсуждают необычное чудо техники. Лифт из «параллельной реальности» заинтересовал активных юзеров. В паблике развлекательного сообщества опубликовали фото одного из городов России. Согласно информации под снимком понятно, что жильцы многоквартирного дома активно используют магниты для украшения не только своих квартир.

«Видимо, холодильники уже закончились )», - написал гость необычного подъезда в социальной сети.

«Магниты на месте, лифт не засран всякими умственно отсталыми... Фото из параллельной вселенной?», «Они не просто на месте, а добавляются. Я хоть и в гости заходил, тоже возникло желание добавить парочку», «Адрес давай, я тоже посмотреть хочу», «Просто все магниты на суперклее», «Я б забрал Испанию и прицепил бы Ялту :)», «Кому нужны горшки с цветами и картины? У меня тоже висят на некоторых этажах. Вот магнитики бы точно сперли», - написали комментаторы.

В Сети так и не появился адрес загадочного лифта, поскольку автор усмотрел в поведении юзеров реальную угрозу красоте и чистоте в подъезде.