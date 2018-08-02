Лифт из «параллельной реальности» заинтересовал Сеть

Неожиданное сходство техники с холодильником нашли пользователи, с первой секунды знакомства с фото.
В социальной сети пользователи бурно обсуждают необычное чудо техники. Лифт из «параллельной реальности» заинтересовал активных юзеров. В паблике развлекательного сообщества опубликовали фото одного из городов России. Согласно информации под снимком понятно, что жильцы многоквартирного дома активно используют магниты для украшения не только своих квартир.
В Сети так и не появился адрес загадочного лифта, поскольку автор усмотрел в поведении юзеров реальную угрозу красоте и чистоте в подъезде.