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Мамы воспитывают детей, отдаваясь полностью 24 часа в сутки, а отцы, которые на несколько часов появляются, пытаются выставить себя в лучшем свете, чем их бывшие жены.

По рассуждениям скандалистки Миро, когда разводятся, по статистике мамы чаще остаются с детьми. Тогда отцы распускают туго завязанные галстуки и застегнутые штаны, чтобы наконец нагуляться на свободе. Они пускаются в гулянки, много пьют и занимаются сексом на одну ночь – обязанностей им и в семье хватало. А матери остаются один на один с детскими и собственными проблемами, пытаясь еще больше дать любви своим потомкам.

Однако самым обидным фактором для матери-одиночки является то, что разведенные папы разлагают дисциплину в воспитании ребенка. Конечно, когда они на выходные на 4 часа забрали его, из-за подсознательного чувства вины включают вседозволенность. Мама кормила дома едой на пару, полезными кашами, богатыми витаминами овощами, а папы разрешают есть неограниченно сладкое, мучное, фастфуд. Дома был режим сна – у отца можно не спать до полуночи за просмотром телевизора или за игрой в компьютере. Всю неделю ребенок был прилежным, во всем слушался старших – значит на выходных можно включить невежду. Мама не баловала подарками, потому что она дает ему другое – папа накупит целый мешок.

С таким контрастом ребенок начинает видеть маму плохой, а папу хорошим, что совсем несправедливо. Родительница вкладывают 24 часа в сутки всю себя в него, а второй за выходные своими действиями перечеркивает все. В итоге, чадо вырастает задерганным, ведь его постоянно тянули в противоположные стороны собственные родители.

Мораль заключается в том, чтобы достучаться до «добрых папаш», которые лезут со своими методами воспитания к детям, которых видят несколько часов или дней в неделю, если не реже. Это касается и брака. В любом случае, мамы проводят с детьми больше времени и лучше знают, что им нужно. Мужчины иногда сами как дети. Поэтому прав больше у того, кто везет воз, а не у того, кто когда-то «подарил» яйцеклетке свою сперму и иногда появляется по выходным в жизни ребенка.