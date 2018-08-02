В Вологодской области более 200 человек заразились клещевыми инфекциями

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Этим летом, по словам врачей, наиболее высокая опасность заражения от маленьких насекомых.

В Вологодской области обращение пациентов в больницу с жалобами на клещей медленно идут на спад, однако все еще наблюдается высокая активность маленьких кровопийц. Уже более 200 человек за неделю обратились за медицинской помощью, это меньше, чем на прошлой неделе, но средние показатели все равно слишком высоки. Всего за время атаки клещевыми инфекциями в поликлиники обратились около 14 тысяч человек, из которых 51 заразились энцефалитом, а еще 161 больны боррелиозом.

Ранее сообщалось, что в Псковской области также была замечена вспышка клещевой активности в начале жаркого периода. Только в период с 10 по 16 мая в больницы обратились около 212 человек.

Врачи призывают сократить времяпровождение в местах возможного нападения, чтобы предотвратить дальнейшие жалобы на самочувствие. Но если все-таки на тебе был обнаружен клещ, следует немедленно обратиться в ближайшую больницу, чтобы провести обследование на предмет наличия переносимых этими насекомыми инфекций.