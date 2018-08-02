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Покачивания на городском празднике и приседания десантников приняли за современный панк-рок, подчеркивают авторы ролика.

Поведение нетрезвых мужчин привлекло внимание общественности. Несмотря на призывы провести этот день культурно и без алкоголя, некоторые десантники отличились своим хамским поведением в разных городах России. Например, оставшись без фонтанов представители ВДВ пошли по привычке купаться на набережные к рекам.

Пьяные «Голубые береты» зажгли в Йошкар-Оле под хит Гагариной. Необычайно привлекательным танцем пронзили мужчины отдыхающих на концерте в честь 2 августа. Приседания, пошатывания и повороты стали главными достоинствами программы от десантников стали настоящим испытанием для выступающих на сцене детей и ансамбля народного творчества.

Ребята подготовили необычный танец и композицию для десантников, но в восторге последние не оказались.