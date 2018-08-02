Илья Варламов: Бесплатной парковки нет, и платят за неё все

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Общественность обманывают, лишая при этом комфорта. Уровень жизни падает, когда во дворе есть места для стоянки, и вся среда становится опасной.

Илья Варламов объяснил, как люди без автомобилей платят за парковку во всех городах России. По его словам, бесплатной парковки нет априори, и этому есть объяснение, а платят за нее все. Застройщик, приобретая землю для возведения многоэтажных домов, оплачивает и участки для стоянок, вкладывая стоимость дополнительных расходов в цену за жилье. Но автомобили имеются не у всех, но платит за них каждый поголовно, в чем и заключается парадокс.

Как оценил ситуацию скандальный блогер, такое положение вещей нельзя назвать справедливым, как и другие ситуации в стране. Более того, автомобили занимают большую часть двора, не давая пространства другим жителям, делающих гулять с детьми, собаками, кататься на велосипедах или роликах. Дворы со стоянками являются небезопасными – автомобиль может сбить ребенка или животное, а граждане при этом сами же финансируют собственное неудобство.