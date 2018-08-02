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Празднование Дня ВДВ обрастает новыми традициями, которые носят социальный и гуманитарный характер.

Ветераны в День ВДВ массово сдают кровь для нуждающихся пациентов лечебных учреждений. Такие акции прошли в ряде российских регионов, в том числе в Красноярске и Оренбурге. В социальных сетях отмечается, что не было массовых призывов к благотворительным акциям. Ветераны ВДВ сами нашли призыв о помощи и решили внести свою лепту в дело помощи больным соотечественникам.

Как рассказывает красноярский ветеран, пожелавший остаться неизвестным, он подчинился принципу ВДВ – «Никто кроме нас», а потому не гордится своим поступком, а считает его вполне логичным.

По свидетельству медиков, 2 августа, им удалось собрать запас донорской крови, превышающий в несколько раз ежемесячные показатели. Напомним, сегодня во всех городах России пройдут массовые мероприятия в честь военно-воздушных войск.